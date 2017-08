Младостта Ви влиза под кожата със Серумите с Витамин С

За да е здрава и добре балансирана кожата, както и целият ни организъм се нуждае от витамини.



Най-ценни за кожата са витамини А, C, Е, и К, които са силни антиоксиданти.



Витамин С е мощен антиоксидант, който предпазва от вредното влияние на свободните радикали, спомага срещу преждевременното стареене, избистря тена.



Ето някои от най-добрите продукти:



1. Flavo C (Флаво С) Серум 8% - с витамин С и Гинко Билоба на AURIGA, Белгия

Ефективно средство за профилактика и лечение на стареенето на кожата.



Опаковка: 15 мл.



• Срещу фини бръчки, особено около очите

• Хидратира и създава защитна бариера на кожата

• Лекува UV-увреждане (пигментации, разширени съдове)

• Намалява размера на порите

• Подобрява цялостната текстура на лицето

• Хидратира в дълбочина



В колкото по-ранна възраст се започне употребата на серума, толкова по-дълго кожата ще изглежда млада и естествено свежа.



Основни съставки: несвързана лявовъртяща форма на витамин С (8%) и екстракт от Гинко Билоба - максимално успешна комбинация вборбата със стареенето на кожата



Кога да изберете този продукт:

• когато искате да запазите кожата си млада

• когато искате да заличите фините линии

• когато искате да преборите бръчките

• когато искате да защитите кожата си

• когато искате да изглеждате свежо



Как да използвате този продукт:

Нанесете около очите, върху бръчките на челото и около устата нанесете върху бузите, брадичката и носа изчакайте да попие нанесете Flavo-C cream, ако усещате опъване и за да утроите ефекта ползвайте сутрин и вечер на почистена кожа.



2. Про-колаген витамин С антиоксидантен серум C-Tetra на Medik8, London

Революционна формула 100% стабилизиран Витамин C серум, който предпазва кожата от слънчевото увреждане, подпомага производство на колаген, увеличава еластичността и плътността на кожата, както и подобрява текстурата и озарява тена. Съдържа витамин С в липидна разтворима форма и натурален витамин Е, които в комбинация повишават антиоксидантните свойства на серума.



Опаковка: 30 мл.



Повече от 100 нанасяния



Основни съставки:

• Vitamin C (Tetrahexyldecyl Ascorbate 3.0%): Нова мастноразтворима форма Витамин С

• Vitamin E (d-Alpha Tocopherol 1.0%): антиоксидант, който предпазва кожата от увреждане от свободните радикали и заедно с Витамин С изграждат мощна антиоксидантна защита



