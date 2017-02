Свободно време

Раздадоха Оскарите 2017

Драмата на Бари Дженкинс "Лунна светлина" ("Moonlight") в края на краищата спечели наградата "Оскар" за най-добър филм на Американската академия за киноизкуство, но на финала 89-тата церемония по раздаване на престижните статуетки премина в хаос, след като по грешка двамата водещи обявиха "Ла ла ленд" за победител. Холивудските легенди Уорън Бийти и Фей Дънауей – звезди от крими класиката "Бони и Клайд", трябваше да придадат на най-голямото отличие за вечерта съответния блясък, но се объркаха и вместо "Лунна светлина" обявиха мюзикъла на Деймиън Шазел "Ла ла ленд" за победител. Екипът на мюзикъла, който дотогава обра шест награди "Оскар", се качи на сцената, за да получи поредната статуетка и вече благодареше за наградата, когато Бийти трябваше да ги прекъсне, да се извини и да каже, че е станала грешка. Зад сцената Дженкинс, който беше получил вече "Оскар" за най-добър добър адаптиран сценарий, призна: "Последните 20 минути от живота ми бяха лудост". Така или иначе, "Ла ла ленд" беше отличен за най-добър режисьор (Шазел), най-добра актриса в главна роля (Ема Стоун), най-добра песен (Джъстин Хъруиц) и в две технически категории. 32-годишнишят Шазел е най-младият режисьор, печелил "Оскар".



Водещият церемонията Джими Кимъл от самото начало постави събитието в политическа рамка. 49-годишният актьор се пошегува: "Това събитие гледат на живо 5 милиона американци и в повече от 225 държави по света, които сега ни мразят". "Искам да благодаря на президента Доналд Тръмп. Помните ли миналата година, когато изглеждаше, че "Оскарите" са расистки? Това е вече минало, благодарение на него", каза хапливо Кимъл. Най-завладяващата надпревара беше тази в категорията за най-добър актьор в главна роля. 41-годишният Кейси Афлек ("Manchester by the Sea" "Манчестър край морето") успя да изпревари Дензъл Уошингтън ("Fences" "Огради"). Ема Стоун ("Ла ла ленд") спечели в категорията "най-добра актриса в главна роля", въпреки че се говореше, че Изабел Юпер ("Elle")е сигурна победителка. "Манчестър край морето" спечели и наградата за най-добър оригинален сценарий на Кенет Лонърган, който е и режисьор на филма. Забраната на Тръмп за пътуване до САЩ на граждани на 7 мюсюлмански държави накара иранския режисьор Ашгар Фархади да бойкотира церемонията, но спечели наградата за най-добър чуждестранен филм с "The Salesman" ("Търговският пътник").



Най-добър актьор в поддържаща роля е Махершала Али ("Лунна светлина"), най-добра поддържаща актриса Вайола Дейвис ("Огради"), най-добър анимационен филм е "Zootopia", най-добър документален филм "OJ: Made in America", най-добра оригинална песен е "City of Stars" ("Ла ла ленд"). Общо "Ла ла ленд печели 6 награди, "Лунна светлина" – 3, "Манчестър край морето" и "Възражение по съвест" ("Hacksaw Ridge") по две. "Сляпата Вайша" на българина Теодор Ушев не можа да вземе "Оскар" в категорията "Най-добър късометражен анимационен филм". В категорията късометражен анимационен филм победител стана "Свирчо" на Пискар – основен конкурент на "Сляпата Вайша" на българина Теодор Ушев. /АФП, ТАСС