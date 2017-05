Как да остаряваме здрави и красиви топ теми в естетичната медицина

В х-л "Маринела София" се проведе първото издание на FIRST AESTHETIC MEDIA FORUM с домакин Jewel Skin Clinic. Водещ на платформата беше красивата Ирен Онтева. Клиниката е една от пионерите в областта на естетичната медицина в България и през май месец празнува 9-ти рожден ден.



Цел на форума е да се представят новостите от всички престижни световни конгреси, семинари и обучения. Събитието ще се провежда два пъти в годината и ще се представят най-актуалните практики и тенденции в една от най-динамично развиващите се сфери на медицината – естетичната.



Д-р Анелия Здравкова от Jewel Skin Clinic презентира темата на първото издание на форума "Тенденции в антиейджинг медицината. Развенчаване на митове".



Тя отбеляза, че иновациите отреждат все по-голяма роля на естетичната медицина по отношение на дълголетието, здравето и красотата. Перспективите на бъдещето водят и до безпрецедентни предизвикателства. Специалистите твърдят, че до 2050 г. продължителността на живота в развитите страни може да достигне 120 години, но засега тя намалява след навършване на 60 години. Наблюденията обаче сочат, че грижата за външния вид е важна за все по-възрастни мъже и жени



Остаряването по никакъв начин не е задължително да бъде придружено от неестетичен и нездравословен външен вид. Д-р Здравкова представи новата система NEXT HUMAN, която е решителен пробив в грижата за здравето и в постигането на добър външен вид. Д-р Маурисио де Майо, един от водещите специалисти в областта на естетичната медицина, е категоричен, че NEXT HUMAN ще помогне на следващото поколение да остарява по най-добрия и красив начин. 30-те години ще са началната точка, когато ще започва грижата за красивия външен вид. Целта е да се постигне позитивно остаряване и да се намалят отрицателните последствия, които прогресират във времето. Основна грижа на специалистите ще бъде да помогнат на пациентите да изглеждат по-млади без да са уморени, състарени и тъжни.



Сред обсъжданите акценти бяха футлифтинга, вагинопластиката и двойната брадичка. Именно двойната брадичка се превръща в неизбежният враг на почти всяка жена. Опитите да бъде скрита с шалове, дрехи и други трикове в повечето случаи нямат ефект. По-рано на тази проблемна зона се противодейства с мезотерапията и електролиполизата, а в близкото минало популярност придоби ултразвукът. Днес специалистите са категорични, че най-добрата технология в борбата с двойната брадичка е интралипотерапията, която е сигурен съюзник в борбата с локализирани мастни натрупвания и липоми.



На първото издание на форума FIRST AESTHETIC MEDIA FORUM бяха обсъдени и рисковете от лошата поза, в която стоим или се движим. Изследванията сочат, че хората с по-добра поза са наистина по-здрави и живеят по-дълго. Затова експертите съветват да упражняваме своята поза, защото добрата поза стимулира самочувствието, контрола и добрата нагласа към света и околните.



Сред гостите на форума бяха Есил Дюран, Теди Кацарова, тв водещите - Марияна Векилска и Ева Кикерезова, Венета Харизанова, Люси Иларионов и Ани Хуанг, Юлияна Дончева, моделът Стела Йорданова, Лили от реалити формата "Биг Брадър" и други.



