За безсънието и неговото лечение

Тук ще се спрем на някои хранителни добавки за безсъние, които могат да се вземат от вскяка аптека или електронен магазин без рецепта, като акцентираме на съставките и действието им. Преди да го направим обаче, ще припомним някои основни неща за безсънието.



То може да бъде травмиращо и много неприятно, а отпадналостта на следващия ден е най-малкия проблем.



То се проявява различно при различните хора – за някои е свързано с трудното заспиване, други пък се будят твърде рано, а за трети проблемът е комбиниран. Крайният резултат е лошо качество на съня и отпаднялост, нарушаване на качеството на живот.



Основно безсънието се дели на вторично и първично. Вторичното е свързано с друг проблем (сърдечно заболяване, болка, тревожност, депресия, прием на голямо количество кофеин или други енергийни напитки и др). Особено познати тук са емоционалните нарушения, проблемите с щитовидната жлеза, киселините в стомаха, високото кръвно.



Първичното безсъние е разстройство на съня, което обикновено продължава поне 1 месец или повече и не се дължи на заболяванe или емоционално състояние.



Проблемите със съня могат да продължат и след изчезване на основната причина. Добре е ако безсънието продължи повече от два месеца и е без видима причина да се консултирате с лекар.



Обикновенно се пристъпва към смяна на режма и качеството на живот, диета, а често и медикаментозна терапия.



Има обаче хранителни добавки, които може да започнете да ползвате при първите нарушения на съня, които нямат негативно отражение върху организма и не водят до пристрастяване. Повечето от тях съдържат Мелатонин, наричан още хормон на съня. Мелатонин е хормон, естествено произвеждащ се от човешкия организъм. С напредване на възрастта или под влиянието на стрес производството му намалява. Това налага набавянето му чрез храна или хранителни добавки. Той се произвежда от епифизата и е естественият регулатор на цикъла сън - бодрост.



Натрол Слийп & Ристор

Е продукт, подходящ за хора изложени на стрес и физическо натоварване, както и при наложителна промяна на ритъма на сън. Препоръчва се и за хората над 50 годишна възраст, при които по естествен начин количествата на мелатонин намаляват. Слийп & Ристор представлява натурална комбинация от мелатонин, валериан и л-глутамин, чието действие допринася за подобряване качеството на съня и релаксацията. Внесеният мелатонин компенсира ниските му нива в организма. Посредством аминокиселината L-Glutamine, продуктът подобрява възстановителните процеси по време на сън и гарантира свежо и бодро утро. Слийп & Ристор е обогатен с екстракт от валериан, който ще облекчи напрежението и стреса. В допълнение съдържа екстракт от гроздови семки, които се грижат за клетките, без да нарушават целостта им и допринасят за възстановяване на здравия и бодър вид след нощта.



Натрол Мелатонин

Мелатонин на Natrol не води до привикване и има бързо действие - до 30 минути след приема. Той осигурява безпроблемно заспиване и намалява нощните събуждания, а на сутринта се чувствате свежи и отпочинали. Установено е че мелатонинът подпомага възстановителните процеси по време на сън и ефективно се справя с напрежението и стреса.

Това е 100% натурален растителен продукт. На пазара се предлагат продукти с различна концентрация на мелатонин, като този е един от леките варианти.



Натрол 5-HTP 100 мг с Удължено освобождаване

Натрол 5-HTP е мощен антидепресант, действа потискащо на апетита и същевременно подпомага и регулира съня. 5-хидрокситриптофан (или 5-HTP), е познат още като oxitriptan (съкратено INN), той е компонент, често срещащ се като аминокиселина. Уачства в метаболитни съединения, в биосинтеза на трансмитерите на нервните окончания - мелатонин и серотонин. Продуктът на Natrol, 5-HTP е изцяло натурален и има растителен произход. Той доставя нужните количества от аминокиселината, която по естествен път спомага за увеличаване нивата на серотонин в мозъка. По състав серотонинът е химически спътник в човешкото тяло. Серотинът регулира процесите свързани с настроенията, в това число емоции, мисловна дейност, поведение, апетит и сън.



Магнезий на Power of Nature

Хранителна добавка, която се препоръчва за здрави мускули и нервна система. Продуктът е предназначен при състояния на стрес и мускулно напрежение, тъй като оказва благоприятен ефект при мускулни крампи, менструални болки и безсъние. Магнезият е минерал, от който тялото се нуждае ежедневно, тъй като не се складира. Това означава, че всеки ден трябва да снабдявате организма си с този жизненоважен минерал чрез разнообразна храна. Например най-много магнезий има в зеленчуците, ядките, сушените плодове и други. От по-голямо количество магнезий на ден се нуждаят активно спортуващите, бременните жени, децата и възрастните хора. Магнезият спомага за намаляване чувството на отпадналост и умора, участва в енергийния метаболизъм.



Витамикс Спокоен Сън

Хранителна добавка, съдържаща комплекс от Мелатонин, Пасифлора, Валериана, Глог и Витамин B6, която отпуска организма и допринася за пълноценен и спокоен сън. Подпомага по-бързото заспиване, подобрява качеството и продължителността на съня, намалява чувството за отпадналост и умора, успокоява мозъка и поддържа нормално психическо и емоционално състояние. Витамикс Спокоен Сън е за хора, които страдат от трудно заспиване, безсъние, както и за хора с променлив график на съня. Спомага и по-бързата адаптация на човешкия организъм при смяна на часовите зони при пътуване.



Nature's Way Коча трева

Кочата трева е многогодишно ароматно тревисто растение от едно семейство с ментата. У нас е известно още и като мачо биле и бабица. Произхожда от Азия и Европа, но в последствие е натурализирано и в Америка и Канада. В продължение на векове, и досега, кочата трева се използва главно с цел подкрепа на нервната система и като тонизиращо средство. Благоприятства съня.



Nature's Way Спокойна нощ с Валериан

Благоприятства спокойния сън и подкрепя нервната система. Съдържа Хмел и в комбинация с Валериана спомага за дълбок и пълноценен сън, без сутрешна тежест и замаяност. Съдржа още Калции и Витамин С, които подобряват общия тонус на организма.



