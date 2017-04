Звезден миг

Мария Силвестър разкрива тайни за добрата си форма

Наскоро Мария Силвестър стана посланик на серия козметични продукти за грижа за кожата и младостта. Мотото на кампанията е с #МоетоНайХубавоВремеЕСега с NIVEA има за цел да напомни на динамичната, активна жена, погълната от забързаното ежедневие, че щастието е в ежедневните неща, които я заобикалят.



Във видео, заснето по повод кампанията с атрактивната Мария Силвестър, тя представя себе си в своята естествената светлина – активна, динамична, спортуваща жена. "Избрах да стана посланик на тази кампания, защото тя ни напомня да обърнем повече внимание на ценните неща, които ни заобикалят, на близките хора, които са до нас, на откраднатото време за себе си и изобщо за всичко от нашето ежедневие, което ни кара да сме щастливи. Важно е да се чувстваме и изглеждаме добре в кожата си и да осъзнаем, че всеки ден, във всеки един момент, моето най-хубаво време е сега.", сподели актрисата.



Мария сподели още, че начина й на живот е водещ, за да е в добрата форма в която е. Тя е вегетарианка, което помага според нея за добрия вид и чистота на кожата й и практикува аеройога – йога на висящи хамаци, с помощта на които правиш упражнения във въздуха. От скоро използва и крем с Q10, така вече на 40 години тя взима мерки и за естествено появяващите се бръчки.



