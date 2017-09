Звезден миг

Кендал Дженър в света на модата

Тя е само на 21 въпреки това следващата седмица ще бъде удостоена с отличието Модна икона на десетилетието. По-малката сестра на Ким Кардашиян ще получи приза, връчван от моден сайт на 8 септември по време на Нюйоркската седмица на модата. Дженър е един от най-популярните модели в света на шоубизнеса и се радва на солиден брой последователи в "Инстаграм" – 83 млилиона души.



От началото на кариерата си Кендал е работила с някои от най-големите имена в модата, но също така е известна и от реалити предаването, посветено на живота на нейното семейство "Keeping Up with the Kardashians". По майчина линия тя е полусестра на Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян. Благодарение на своето телевизионно шоу, козметични и модни линии, мобилни приложения и успех в социалните мрежи сестрите Кардашиян и Дженър – Ким, Кортни, Клоуи, Кендал и Кайли са едни от най-влиятелните личности в света на шоубизнеса, а състоянието им се оценява на стотици милиони долара.



Що се отнася до кариерата й, отдавна се знае, че моделката се е присъединила към "Ла Перла" (La Perla) и е подписала договор за много милиони. Преди това Дженър две години подред участваше в дефилетата на Victoria's Secret: дебютът на модела на ангелския подиум се състоя през 2015 година, година по-късно тя отново зарадва почитателите си, а и всички зрители с излизането си на подиума.